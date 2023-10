Rispettare il mare: dalla Camera di commercio un decalogo per i pescatori

Cagliari

Presentato il progetto Hello Fish! per una pesca sostenibile

Un decalogo con 10 impegni che gli operatori della piccola pesca artigianale possono sottoscrivere – su base volontaria – per contribuire alla valorizzazione del comparto e garantire comportamenti rispettosi dell’ambiente marino e delle sue risorse nei processi di pesca e commercializzazione. È quanto prevede una iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, che ha aderito al progetto Hello Fish! per una piccola pesca e pesca artigianale costiera più sostenibile.

Nato per iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Unioncamere, il progetto prevede anche iniziative di formazione degli operatori del settore, già avviate alla fine di settembre.

I 10 impegni di sostenibilità riguardano il rispetto dell’ecosistema marino, la gestione delle risorse, la tracciabilità, il giornale di bordo, l’etichettatura, l’igiene e la qualità, la filiera produttiva, la sicurezza ed eticità, la gestione dei rifiuti e la ricerca scientifica.

Il decalogo è stato presentato durante un seminario promosso con il Centro servizi per le imprese, Unioncamere e lo IAMB (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari). Si tratta di uno strumento ad adesione volontaria, a disposizione di tutti i pescatori che – riconoscendosi nei valori della sostenibilità – sottoscrivono il documento impegnandosi al suo rispetto, grazie anche ad una check list di autocontrollo che individua gli adempimenti che l’operatore potrà svolgere in autonomia.

Per rendere riconoscibili ai consumatori gli impegni assunti dal singolo pescatore o da una comunità di pescatori, è importante esporre il decalogo e i nomi dei pescatori che si sono impegnati a rispettarlo, nei luoghi fisici frequentati da visitatori o acquirenti, come gli “spazi affissione” già disponibili in prossimità del luogo di ormeggio dell’imbarcazione e/o del luogo dove si svolge l’attività̀ a terra (per esempio dove si svolge la vendita diretta, dove di riparano le reti, dove si conferiscono i materiali di scarto o i rifiuti), nelle bacheche e nelle sedi delle comunità̀ di pescatori, o anche utilizzando strumenti digitali come il sito web e il profilo social.

L’adesione al progetto Hello Fish! è la più recente iniziativa della Camera di commercio a supporto del mondo della pesca. Da qualche anno, nel sito camerale (https://www.caor.camcom.it/sviluppo-impresa-e-territorio) è attivo uno sportello informativo in grado di fornire informazioni sull’utilizzo del Mercato telematico dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, uno spazio virtuale gratuito in cui è possibile scambiare e prenotare prodotti ittici pescati e allevati, promuovere la propria attività, informarsi sui prezzi e le dinamiche di mercato.

Un servizio dedicato al settore ittico è anche lo sportello informativo sul Mercato delle catture indesiderate e sbarcate, con l’obiettivo di creare sbocchi commerciali per questi prodotti. La negoziazione di questo genere di prodotti avviene secondo quanto indicato all’interno degli specifici regolamenti, che disciplinano le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, le condizioni e le modalità di organizzazione e di funzionamento della piattaforma.

“Il Sistema camerale”, spiega il segretario generale per Cagliari – Oristano, Cristiano Erriu, “si sta muovendo da tempo per accompagnare la piccola pesca verso la multifunzionalità. È importante puntare sulla sostenibilità e, al contempo, diversificare, consentendo agli operatori di trarre reddito, per esempio, dal pescaturismo, dall’ittiturismo, dai servizi ambientali, dalla pulizia del mare e dei porti. In questo contesto, il progetto ministeriale e di Unioncamere Hello Fish! rafforza la nostra azione e ci consente, grazie al decalogo, di sensibilizzare e sostenere le marinerie e, più in generale, tutto ciò che si muove attorno al mondo della pesca”.

“Tutto il territorio regionale”, sottolinea Erriu, “è indicato come pilota del progetto e vede la stretta collaborazione tra la Camera, le imprese del settore e i Flag (Fisheries Local Action Group) per arrivare al massimo coinvolgimento dei pescatori. È necessario uno sforzo collettivo, degli operatori e anche del cittadino, perché la risorsa ittica scarseggia e occorre educarsi ad una pesca responsabile”.

Sabato, 7 ottobre 2023