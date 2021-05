Rispediti a casa dall’hub di Oristano: “Il vaccino per lei oggi non c’è” Disagi segnalati da alcune persone con patologie giunte dall’interno della provincia

“Ci vorrebbe un maggiore coordinamento del Cup”, ha spiegato uno dei malcapitati. “Al momento della prenotazione, infatti, ho regolarmente comunicato la mia situazione clinica, ma evidentemente non è stato sufficiente, se poi mi sono visto rimandare a casa in attesa di una nuova convocazione”.

Un problema di non poco conto per persone con problemi di salute, giunte dal Guilcier, ma anche dal Montiferru e persino dalla provincia di Cagliari.

Disagi questo pomeriggio all’hub ospitato nel palasport di Sa Rodia, a Oristano. Diverse persone sono state rimandate indietro senza la somministrazione del vaccino contro il coronavirus. A quanto riferito da alcuni di loro, dopo aver atteso il turno per l’ingresso, si sono sentiti comunicare dal medico che non c’erano le dosi del vaccino Pfizer, necessario, viste alcune patologie che sconsigliavano l’uso di altri vaccini.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a