Riserva WWF di Monte Arcosu, numeri importanti per il censimento del cervo sardo

Il conteggio dei cervi nella riserva ha avuto un grande successo, tanti gli appassionati della natura che si sono uniti agli addetti ai lavori il 15 e il 16 settembre nell’esperienza che ha permesso ai volontari di affiancare per una o due notti gli operatori esperti nelle operazioni di conteggio, attraverso l’ascolto delle tipiche vocalizzazioni dei maschi adulti in amore.

“Tutto ciò è stato possibile grazie alla vostra partecipazione. Per noi, è stata come sempre un’esperienza meravigliosa e vedere il vostro contagioso entusiasmo ci spinge a provare a migliorare ulteriormente”. 67 postazioni, alcune facili da raggiungere ma per arrivare a quelle più impervie sono serviti allenamento, tempo, capacità di adattamento e grande forza. Ciò non ha scoraggiato i partecipanti che, pazientemente, hanno atteso gli eleganti animali. Uno studio molto importante per la riserva e un’occasione speciale per i tanti appassionati. “L’Oasi del Cervo e della Luna” è un luogo fruibile, un’oasi di divertimento e serenità che permette a tutti, senza esclusione, di vivere un’esperienza di socializzazione piacevole e personalizzata dove, tra sentieri immersi nel verde, passeggiare e incontrare da vicino i cervi è, senza dubbio, un modo per amare ancora di più la natura che ci circonda.