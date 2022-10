Oristano

Da novembre i percorsi psico-motivazionali per le donne in remissione e i loro familiari

Sconfiggere la paura e riconquistare serenamente la propria dimensione sono solo due degli obiettivi dei percorsi di salute per le donne che sono state colpite da tumore al seno.

Un progetto In partenza a novembre, organizzato dalla Lilt e finanziato dalla Regione Sardegna, propone una serie di incontri di gruppo per imparare nuovamente a prendersi cura di sé durante il percorso di remissione, allontanando lo stress e l’ansia, per favorire la riabilitazione, la prevenzione delle recidive e il reinserimento professionale.

Le donne – ma anche i loro familiari – avranno l’opportunità di partecipare a vari laboratori sul ritrovamento della consapevolezza del sé in ottica non giudicante, coltivando stili di vita sani , che vanno dalla corretta alimentazione alle attività fisiche, passando per l’incanalare le proprie energie nella scrittura creativa e la lotta al vizio del fumo.

Il 4 novembre – dalle 17 alle 19 – è in programma un incontro di presentazione del progetto e dei vari percorsi offerti. Si potrà partecipare chiamando o inviando un messaggio al numero 393.5171494: il luogo dell’appuntamento sarà stabilito in base al numero delle partecipanti.

Giovedì, 27 ottobre 2022