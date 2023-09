Riscoprire le antiche tradizioni, al via la Festa del Borgo a Sanluri

Al via la Festa del Borgo, il gran giorno è arrivato per riscoprire le antiche tradizioni del passato. Il centro storico per tutta la giornata di oggi aprirà i portoni delle storiche case e offrirà per le vie del centro numerose opportunità culturali. Il sindaco Alberto Urpi: “La Nostra festa del Borgo è una manifestazione in continua crescita. Ogni anno ci impegniamo per aggiungere dei tasselli che la migliorano e la rendono più bella.

Gli appassionati di borghi storici, di tradizione, di enogastronomia, di antichi mestieri non possono mancare alla nostra Festa del Borgo che negli ultimi anni celebra anche il nostro buonissimi mo pane tradizionale il Civraxu. Per il nostro pane laboratori, convegni e degustazioni”. Uno degli appuntamenti più attesi quello che si vivrà oggi nella città del Medio Campidano: per l’occasione saranno presenti anche i rappresentanti nazionali della Pro Loco con il compito di valutare ed eleggere la festa come richiamo da inserire tra i principali eventi nazionali. Tanti i punti di ristoro per l’occasione, le case tipiche aperte, il Museo del Pane e i laboratori del Civraxu, il Castello, le Chiese, le Cantine, le degustazioni, le mostre di coltelli, di minerali, le associazioni medievali, i convegni storici sull’origine del borgo fortificato. Insomma un ricco programma per tutti.

Alle 10.30 si comincia con la cerimonia di apertura al Museo del Pane.