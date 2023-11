Rischio di incidenti, tanti animali morti lungo Provinciale 126 tra Terralba e Arcidano

“Soltanto ieri – 10 novembre – abbiamo fatto diversi interventi, e tutti in quella strada”, dice Anna Rita Deiana, responsabile dell’Anta di Terralba. “Abbiamo ricevuto la segnalazione su due grossi cani bianchi sulla carreggiata: a chiamare è stata una persona che mesi fa ha avuto un incidente con un cane, proprio in quello stesso tratto. poi c’è stato un altro cane vagante, recuperato dai proprietari; un gattino investito e ora ricoverato in clinica; e una cagnetta morta, ugualmente travolta un’auto. Non credo qualcuno la reclamerà: aveva una catena arrugginita al collo, più pesante di lei. È sicuramente sfuggita a una brutta situazione, per poi trovare la morte sulla strada”.

Gli interventi sulla strada provinciale 126 tra Terralba e Arcidano sono ormai all’ordine del giorno per i volontari animalisti dell’Anta: tra chiamate per animali vaganti o investiti dalle automobili, la situazione sembra ormai al limite. Ora si valuta di mandare una lettera all’Unione dei Comuni per sollecitare l’installazione di dissuasori di velocità.

Anche gli automobilisti hanno subito diversi danni. “Naturalmente spesso le auto sono distrutte in questo tipo di incidenti”, ha continuato Deiana. “Gli animali saltano fuori all’improvviso ed è spesso difficile schivarli o frenare in tempo. Se tutto va bene la macchina subisce qualche danno, ma si può finire fuori strada e possono essere danni fisici al guidatore, oltre al decesso dell’animale. Oltretutto è davvero difficile ottenere dei risarcimenti, perciò all’automobilista tocca pagare di tasca propria. Pensiamo a chi ha problemi motori e non può fare a meno dell’auto: è una situazione ingestibile”.

Nonostante la pericolosità della strada sia nota, sulla Provinciale 126 si viaggia spesso a velocità troppo sostenuta. “Le auto sfrecciano sulla carreggiata: ero sul posto per dei rilievi per l’ennesimo decesso di un animale, con tanto di giubbottino catarifrangente, ma nessuno ha rallentato, pur vedendomi sul ciglio della strada. Oltretutto non sempre le forse dell’ordine intervengono per dare supporto”, continua Anna Rita Deiana. “Pare che ora debbano costruire una rotonda: ben venga, sia chiaro, ma il problema è anche come si arriva fino a quel punto della strada, molto stretta e sulla quale oltretutto si affacciano delle stradine di penetrazione agraria. Andrebbero installati dei dissuasori o magari dei controlli elettronici di velocità, che in altre strade hanno fatto da deterrente”.

La SP 126 non è l’unica strada pericolosa del Terralbese. “Anche la provinciale 49 per Marrubiu presenta una situazione quasi analoga”, ha dichiarato Deiana. “Riceviamo anche da lì continue segnalazioni di cani investiti e macchine distrutte a causa di incidenti. In questi giorni abbiamo trovato anche una volpe morta”.