(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - Sistemati in via Dettori gli strumenti che consentono di misurare e monitorare gli eventuali spostamenti di terreno e palazzi. Sono state disposte ulteriori indagini - non invasive - per comprendere meglio quali siano le condizioni degli immobili e del sottosuolo.

È quanto riferisce il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al termine della riunione convocata in Prefettura per studiare soluzioni e strategie per danni e crepe sugli edifici di via Dettori, alla Marina di Cagliari.

Serviranno 3/4 giorni di osservazioni che consentiranno - spiega il primo cittadino - anche di comprendere come effettuare gli interventi di messa in sicurezza. Tempi stretti - questo è stato ribadito anche nel corso del comitato - per consentire di trovare cause e rimedi. Con l'obiettivo di riportare al più presto a casa gli abitanti evacuati dalle palazzine a rischi crollo nel tratto di strada ora chiuso al traffico.

E' corsa contro il tempo per far riaprire le attività commerciali costrette ad abbassare le saracinesche. (ANSA).



