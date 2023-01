Rischio crolli a Cagliari, altro palazzo con crepe in centro - Sardegna

Altre crepe in una palazzina adiacente a quelle sgomberate nei giorni scorsi in via Dettori a Cagliari, nel quartiere storico della Marina. La segnalazione è arrivata questa mattina alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

Già 14 numeri civici, tra abitazioni e locali commerciali sono stati fatti evacuare nei giorni scorsi per il pericolo di crolli, dopo che sono state verificare le lezioni nei palazzi nel tratto pedonale compreso tra la piazza Mario Aramu e lo slargo di piazzetta Savoia.

In questo momento i vigili del fuoco hanno messo in campo una squadra che sta verificando l'entità di queste nuove crepe.

Anche il Comune è al lavoro per capire come intervenire nel più breve tempo possibile e scongiurare crolli.

Non è improbabile che possano esserci nuovi sgomberi se le verifiche tecniche rileveranno lesioni simili a quelle delle altre palazzine.



Fonte: Ansa Sardegna