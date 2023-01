Rischio crolli a Cagliari, al lavoro vigili fuoco e Abbanoa - Sardegna

Vigili del fuoco e squadre di Abbanoa al lavoro in via Dettori a Cagliari per esaminare le possibili cause delle crepe all'esterno e all'interno di una palazzina che hanno consigliato l'evacuazione dello stabile.

Problemi anche per un locale costretto a chiudere. "Vi informiamo - si legge sui social - che da domani saremo chiusi e purtroppo non abbiamo una data di riapertura al momento finché non verranno effettuati tutti gli accertamenti e valutata l'entità dell'intervento. Si è verificato un cedimento strutturale del palazzo in cui ci troviamo e paradossalmente anche di quello di fronte. Via Dettori è chiusa e transennata, tutti gli inquilini di entrambi gli stabili sono stati evacuati compresi noi".

Nelle scorse ore sopralluogo del sindaco Paolo Truzzu ed è stato consentito ai residenti di recuperare beni e oggetti personali all'interno degli appartamenti. Mentre ingegneri e tecnici stanno cercando di capire che cosa stia succedendo nella strada del quartiere storico della Marina ora parzialmente chiusa al traffico. Secondo le prime verifiche dei tecnici di Abbanoa le tubature principali che scorrono sotto la strada sarebbero in buono stato di conservazione. E questo escluderebbe che ci possa essere una perdita d'acqua alla base dei danneggiamenti rilevati nella palazzina. Sarebbe stata rilevata anche della fuoriuscita di acqua. Ma stando a quanto verificato dai tecnici di Abbanoa, potrebbero essere stati proprio i danni allo stabile ad aver causato qualche problema alle tubature interne della palazzina.

E in questo caso la fuoriuscita di acqua sarebbe la conseguenza e non la causa dei danneggiamenti e delle crepe sui muri.

Ulteriori esami saranno effettuati anche nelle prossime ore per monitorare la situazione e capire se e quando gli abitanti dello stabile danneggiato potranno tornare a casa.



Fonte: Ansa Sardegna