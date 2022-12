Rischio allagamenti a Terralba, nuovo cantiere in via Rio Mogoro. Scuole chiuse per l’allerta meteo

Terralba Secondo intervento dopo i lavori in viale Sardegna Scuole chiuse oggi a Terralba: lo ha deciso ieri il sindaco Sandro Pili, dopo l’avviso di rischio idraulico e idrogeologico per pioggia emesso dalla Protezione civile regionale. E sotto la pioggia, si prepara un nuovo cantiere per la campagna di lavori portata avanti dal Comune per scongiurare il pericolo di allagamenti, che minacciano da anni il territorio comunale in caso di violenti temporali. “Si tratta di un serie di interventi di potenziamento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche”, ha spiegato il sindaco Sandro Pili. “Coinvolgono la parte bassa del centro abitato: abbiamo concluso i lavori in viale Sardegna, ora siamo passati a via Rio Mogoro”. “I lavori in questo tratto di strada prevedono l’installazione di un nuovo tubo collettore per il prolungamento del sistema di drenaggio e di grate, in modo da favorire il deflusso delle acque”, ha continuato il sindaco.

I preparativi per i lavori in via Rio Mogoro

“Speriamo che questi lavori possano essere una soluzione a un problema che da sempre interessa buona parte del nostro paese” ha concluso il sindaco Pili. “I lavori in via Rio Mogoro dureranno ancora qualche settimana, dopodiché passeremo a via Roma e via Carbonia, altre due strade particolarmente interessate dagli allagamenti”.

Il sindaco Sandro Pili

Sabato, 10 dicembre 2022

Fonte: Link Oristano