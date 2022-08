Rischiava di cadere sulle auto, abbattuto pino a Cagliari - Sardegna

Abbattuto uno dei pini accanto allo stadio Amsicora, a Cagliari. Situazione di pericolo secondo i tecnici del Comune: la pianta, sistemata nell'aiuola tra due carreggiate, rischiava di cadere sulle auto sia in direzione Poetto, sia in direzione viale Diaz e via della Pineta. Per questo, in seguito alle verifiche, questa mattina è stato effettuato un intervento urgente di messa in sicurezza nello spartitraffico di viale Campioni d'Italia 1969/70.

L'albero, spiega il Comune in una nota, è stata abbattuto per preservare l'incolumità pubblica. Dalle verifiche tecniche è emerso un cedimento della pianta, con movimento della zolla attraversata dalle radici. Registrate anche rilevanti lesioni presenti in entrambi i rami principali. Intervento necessario, conclude l'amministrazione comunale, anche in considerazione del posizionamento dell'esemplare di pino tra due trafficate arterie stradali in ingresso e in uscita dalla città.



