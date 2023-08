Rischiano di essere risucchiati dal mare nel litorale del Sinis, salvati da una catena umana

Cronaca Protagonisti della vicenda padre e figlio

Cabras

Protagonisti della vicenda padre e figlio

Padre e figlio hanno rischiato di essere trascinati dalla risacca questa mattina nel mare di Is Arutas, sul litorale di Cabras. Alcuni bagnanti sono riusciti a riportarli a riva sani e salvi.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13, nel tratto di spiaggia antistante il secondo chiosco.

Padre e figlio sono entrati in acqua e ben presto si sono trovati in difficoltà. È stata la moglie dell’uomo ad accorgersi di quanto stava accadendo ed ha urlato chiedendo aiuto.

C’è chi ha chiamato le forze dell’ordine, mentre alcuni bagnanti si sono lanciati in soccorso. Affrontando la forte risacca e le onde il gruppo di persone, realizzando una catena umana, ha raggiunto i due, che per fortuna non si erano allontanati, e li ha riportati a riva sani e salvi, ma provati dalla temibile esperienza.

Stamane il mare era molto agitato. Il Comune di Cabras aveva diramato un avviso sulla scorta di un’allerta della Protezione civile, invitando i bagnanti a non entrare in acqua e avere un comportamento prudente. Il litorale, infatti, è privo ancora del servizio di salvamento: l’appalto è andato deserto e non sono mancate le polemiche.

-segue-

Domenica, 6 agosto 2023

commenta