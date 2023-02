Riscatto del Pd oristanese: successo delle primarie, vincono Schlein e Comandini

Oristano

Oltre 2000 persone sono andate a votare in tutta la provincia

Più di 2000 votanti alle primarie del Pd in provincia di Oristano, poco più di 800 nella sola città di Oristano. Una partecipazione considerevole che alla vigilia non tutti si attendevano. Così come forse non tutti pensavano alla netta affermazione nelle primarie oristanesi della candidata per la segreteria nazionale Elly Schlein che si è imposta su Stefano Bonaccini: 1259 voti per Schein e 794 per Bonaccini.

Per la segreteria regionale del Pd, invece, Piero Comandini ha battuto Giuseppe Meloni in provincia di Oristano: 1204 voti a Comandini e 732 a Meloni.

In tutta Italia l’affluenza alle primarie del Pd è stata molto alta. “Una grande festa di democrazia e partecipazione”, per il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto al vincitore.