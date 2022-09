“I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di un’ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”, prevede il regolamento del Mite per il contenimento dei consumi di gas. Il provvedimento non riguarderà le utenze sensibili (come ospedali, case di ricovero ecc.)

Le temperature garantite dagli impianti di riscaldamento dovranno scendere a 17° (con più o meno 2 gradi di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e a 19° (con più o meno 2 gradi di tolleranza) per tutti gli altri edifici, riferisce l’agenzia Ansa.

“Realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”: è l’obiettivo del regolamento pubblicato oggi dal Ministero della Transizione Ecologica. Tra le misure previste una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, con il taglio di un’ora di accensione ogni giorno e di quindici giornate per l’intera stagione.

Fonte: Link Oristano

