L’aria calda? Un miraggio per migliaia di studenti del Cagliaritano, tornati tra i banchi dopo le vacanze natalizie. L’elenco degli istituti dove il riscaldamento è finito ko è lungo, e a snocciolarlo, polemicamente, è il presidente dei consigli d’istituto sardi, Pino Aquila. Aria calda assente all’Euclide ma anche al Foiso Fois di Monserrato, al Duca degli Abruzzi di Elmas e alla scuola dell’infanzia di via Bonn a Quartu. Stessa situazione anche in una scuola di Oristano, il Benedetto Croce. E non in tutti i casi gli studenti hanno deciso di fare sciopero: “A Monserrato sono rimasti dentro le aule a fare lezione, naturalmente al freddo”. E i tempi di riparazione degli impianti sono un mistero: potrebbe bastare un giorno, ma anche 72 ore.