Proprio ieri il ministro della Salute Speranza aveva invitato a non abbassare la guardia, raccomandando l’uso delle mascherine ai seggi (che però non è obbligatorio) e incoraggiandolo negli ambienti al chiuso, precisando che il governo sta ancora valutando se lasciarle obbligatorie a bordo dei mezzi pubblici.

Neanche il tempo di godere delle buone notizie arrivate dal monitoraggio settimanale Gimbe che è già di nuovo tempo di preoccuparsi. I contagi da Covid risalgono in 12 regioni e nelle province autonome, ed è già questa la brutta notizia. Quella ancora peggiore è che la Sardegna, con i suoi 308,3 casi ogni 100mila abitanti, è la prima regione italiana per incidenza di positivi. I dati, non ancora ufficializzati dal governo, sono quelli del monitoraggio settimanale che viene consegnato al ministero della Sanità. Con la Sardegna, i contagi risalgono anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e poi in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Il valore nazionale medio è di 222 positivi ogni 100 mila abitanti.

