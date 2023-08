Ripristinato il punto di accesso per i disabili nella spiaggia di San Giovanni di Sinis

Cabras

Dopo le modifiche causate dalla recente mareggiata di maestrale. Per Ferragosto i servizi sono stati garantiti

È stato ripristinato a San Giovanni di Sinis il punto di accesso dedicato alle persone con disabilità fisica, dopo la forte mareggiata di maestrale che aveva modificato la spiaggia. In occasione del Ferragosto erano nuovamente fruibili tutte le postazioni sul litorale, a Mari Ermi e nella borgata marina di San Giovanni.

“A partire dallo scorso anno siamo riusciti a rispondere a un’esigenza fortemente invocata da parte delle persone che trovano difficoltà ad accedere alle spiagge”, ha spiegato il sindaco Andrea Abis. “Abbiamo realizzato, attraverso l’Area Marina Protetta del Sinis e in collaborazione con l’associazione Sardegna Accessibile, due aree di servizio totalmente gratuite che permettono la piena accessibilità da parte di chi si muove in carrozzina, consentendo lo spostamento in autonomia dall’automobile fino alla battigia”.

Le aree sono attrezzate con stalli auto dedicati, lunghe passerelle, sedie Job, ombrelloni, bagno disabili e cartelli informativi.

Anche a Mare Morto è attiva un’area per l’accesso dei disabili: un sollevatore a bandiera, davanti al pontile galleggiante dell’AMP, permette di salire e scendere da un’imbarcazione. Il servizio è in funzione, sempre disponibile, e lo sarà per tutta la stagione.

“Il nostro prossimo obiettivo è quello di rendere accessibili altre spiagge, come quella di San Giovanni di Sinis Torre, dove abbiamo installato le nuove scalette. Una bella scommessa”, ha concluso il primo cittadino.