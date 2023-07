Ripresi dalle telecamere, due topi d'auto denunciati a Sinnai

Due topi d’auto denunciati a Sinnai.

L’11 luglio, a Sinnai, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 42enne di Quartu Sant’Elena, attualmente affidato in prova ai servizi sociali, e un 44enne di Sinnai, entrambi disoccupati e noti alle forze dell’ordine.

Avvalendosi delle immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza, i militari hanno accertato che la sera precedente, in via Petrarca, i due avevano aperto un’auto Daihatsu Feroza e, dopo aver rovistato all’interno dell’abitacolo, avevano asportato un borsello contenente uno smartphone e documenti vari del proprietario dell’auto.