Riprendono gli sbarchi clandestini, 22 stranieri rintracciati a Domus De Maria e Sant’Anna Arresi.

Stamattina intorno alle 6 a Domus De Maria, in località Chia, i carabinieri sono intervenuti presso la nota spiaggia di Su Giudeu dove hanno rintracciato 6 cittadini stranieri. Tutti erano di asserita nazionalità tunisina, di sesso maschile, maggiorenni e apparentemente in buona salute. Sul posto è stato trovato anche un natante di 4 metri, subito sottoposto a sequestro. Poco dopo, a Domus de Maria, lungo la strada provinciale, il personale del corpo della polizia locale ha rintracciato ulteriori 6 cittadini stranieri, anche loto tunisini, maschi adulti e apparentemente in buono stato di salute, giunti verosimilmente a bordo di un’altra imbarcazione, al momento non rinvenuta. I 12 cittadini stranieri saranno accompagnati presso il Centro di Accoglienza di Monastir.

Sbarchi anche a Sant’Anna Arresi dove i carabinieri di Teulada hanno rintracciato in località Porto Pino dieci cittadini nordafricani, tutti maschi adulti di asserita nazionalità algerina, e in apparenti buone condizioni di salute. Il natante non è stato rinvenuto. Sono stati tutti trasportati con un mezzo della ditta convenzionata con la prefettura di Cagliari presso il CPA di Monastir.

