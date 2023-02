Riprendono gli sbarchi, 16 algerini rintracciati dai carabinieri a Calasetta.

Ieri a Calasetta, i carabinieri hanno rintracciato in località “Maccori Nido dei Passeri”16 cittadini nordafricani, dei quali quindici uomini e una donna, tutti dichiaranti nazionalità algerina e in apparente buono stato di salute. Erano sbarcati poche ore prima lungo la costa. Il natante da loro utilizzato non è stato rinvenuto. Dopo i primi accertamenti gli stranieri sono stati accompagnati con un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari presso il centro di prima accoglienza di Monastir.

La scorta è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Calasetta.