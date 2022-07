Riporta a casa la compagna tra urla e strattoni, denunciato - Sardegna

Durante la notte aveva costretto con violenza la compagna di 29 anni a rientrare a casa, afferrandola con vigore e strattonandola davanti a tutti.

Urla, schiamazzi e rumori: niente pace e riposo notturno per condomini e vicini. Per questo ieri a Senorbì i carabinieri della locale stazione, al termine di un'attività d'indagine e l'audizione di alcuni testimoni, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, per maltrattamenti in famiglia e disturbo della quiete pubblica, un commercianti 45enne di Senorbì, già noto alle forze dell'ordine.



Fonte: Ansa Sardegna