“La ripresa delle visite odontoiatriche rappresenta un altro passo in avanti che va nel senso del superamento del periodo emergenziale, con il ripristino delle prestazioni sanitarie non urgenti bloccate per via della pandemia. Ma è anche un provvedimento che, sommato ad altri più recenti, testimonia l’impegno e l’attenzione della direzione generale Asl Oristano per il territorio”, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Asl.

La Asl di Oristano fa sapere che parallelamente si sta lavorando per far ripartire l’Odontoiatria anche al Poliambulatorio di Oristano, dove si sta provvedendo all’approvvigionamento dei materiali necessari. Nella struttura di Ales il servizio è già stato riavviato.

Fonte: Link Oristano

