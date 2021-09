Ripartono le iscrizioni all’Unitre. Tanti corsi, conferenze e visite guidate

Oristano Tra le novità i laboratori di psicologia e di teoria e pratica cinematografica Dopo la pausa estiva l’Unitre riparte con le nuove attività. Venerdì 1° ottobre sarà approvato il bilancio dell’anno accademico 2020/2021 e a partire da lunedì 4 ottobre sarà possibile iscriversi al nuovo anno accademico e avere quindi la possibilità di accedere ai corsi, ai laboratori e a tutte le iniziative previste nell’offerta formativa che verranno avviate, come da consuetudine, nei primi giorni di novembre. Al momento dell’iscrizione dovrà essere esibito il Green pass. “Lo scorso giugno” scrive la presidente dell’Unitre di Oristano, Adriana Boy, “in occasione del concerto nel monastero delle Clarisse, avevo salutato i soci con l’auspicio che tutte le attività del futuro anno accademico si sarebbero svolte in presenza. Purtroppo il perdurare delle restrizioni relative alla pandemia non consente ancora di tornare del tutto alla normalità. Comunque, per consentire l’accesso alle varie attività al maggior numero possibile di persone, si è optato per un sistema misto, didattica in presenza e a distanza”. “D’altra parte”, prosegue Boy, “va sottolineato che lo scorso anno numerosi soci, dopo lo scetticismo iniziale, hanno mostrato di apprezzare le nuove modalità di comunicazione che consentivano di seguire da casa lezioni e conferenze e questo ci ha spinto a non vanificare l’esperienza acquisita e continuare, almeno in parte, con la stessa metodologia”.

Adriana Boy

Il programma del nuovo anno accademico presenta una varietà di corsi e laboratori che almeno parzialmente ricalca l’offerta didattica del periodo pre-Covid. Oltre ai consueti corsi di lingue straniere, sardo, teatro e canto corale verranno riproposte attività di ginnastica dolce, pittura, ceramica, fotografia e Android, con l’aggiunta di due laboratori completamente nuovi. Si tratta di psicologia e teoria e pratica cinematografica, curati rispettivamente da una psicologa e da un esperto di cinema. “E poi ancora”, aggiunge la presidente dell’Unitre, “conferenze su tematiche che spaziano dall’archeologia alla letteratura, dalle scienze alla storia, dalla medicina all’attualità, e tanto altro. Si riprenderà anche con le visite guidate nel territorio, naturalmente nel rispetto delle misure anti-Covid”. “Insomma un ritorno graduale alla normalità di un tempo e soprattutto a ciò che l’Unitre è sempre stata per i propri soci”, conclude Adriana Boy: “un ambiente accogliente in cui incontrarsi e un luogo di arricchimento culturale. Anche questo non sarà un anno facile, ma come sempre non ci arrendiamo e con il vostro aiuto affronteremo anche questa sfida”. La segreteria dell’Unitre sarà aperta a partire da lunedì 4 ottobre con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede sociale o al numero telefonico 347 106 7158. Giovedì, 30 settembre 2021

