In scadenza anche l’appalto per i medici in affitto

L’elevato numero di contagi da coronavirus mette sotto pressione nuovamente gli ospedali e al San Martino di Oristano ora suona l’allarme. I posti riservati ai malati covid, ricavati nei locali dell’osservazione breve, la cosiddetta area Obi, sono al completo. Cinque persone ricoverate nelle ultime 12 ore, in attesa che si trovi loro un posto in un ospedale specializzato per il coronavirus a Cagliari o Sassari; oppure che ci siano le condizioni per poterli fare rientrare a casa e proseguire le cure a domicilio.

Una situazione difficile, che potrebbe diventarlo ancora di più già dai prossimi giorni.

Purtroppo il numero dei positivi al coronavirus è in considerevole aumento e, seppure la gravita delle infezioni sia ritenuta in termini generali inferiore rispetto al passato, è comunque vero che c’è chi deve ricorrere alle cure ospedaliere. Il San Martino e così gli altri ospedali oristanesi di Bosa e Ghilarza non hanno più reparti covid. Si punta soprattutto su Cagliari.

Proprio l’altro ieri è divenuto operativo il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Trinità. Oltre a quello dell’ospedale Binaghi, che conta 11 posti letto dedicati ai pazienti covid, la direzione dell’Asl di Cagliari ha ampliato la disponibilità di postazioni covid, aprendo il reparto del Santissima Trinità con 8 posti letto per far fronte al picco pandemico attualmente in atto.

Un picco che potrebbe mettere di nuovo in difficoltà il pronto soccorso del San Martino, la cui chiusura era stata scongiurata peraltro lo scorso anno ricorrendo ai cosiddetti medici in affitto, vista la carenza di personale interno. Il contratto con la società privata che ha in gestione questo servizio scadrà la prossima settimana.

Il consigliere regionale oristanese Domenico Gallus, che si era battuto proprio per l’impiego dei medici in affitto, prima a Ghilarza e poi a Oristano, ha chiesto un immediato intervento dei vertici dell’Ares, l’azienda regionale delle urgenze, perché sia concessa subito una proroga e al pronto soccorso del San Martino i medici in affitto possano continuare ad operare.

Giovedì, 6 gennaio 2022

