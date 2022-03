Sedilo

Si punta al coinvolgimento nel cantiere di almeno sei lavoratori locali, da maggio



Avranno inizio domani, martedì 8 marzo, i lavori di restauro del nuraghe di Iloi, a Sedilo. L’Università di Sassari ha programmato ulteriori scavi archeologici al villaggio nuragico.

Ogni anno il sito archeologico è al centro di nuove campagne, l’ultima era partita lo scorso ottobre. I lavori costituiscono quindi la prosecuzione delle indagini già avviate e sono principalmente concentrate nello scavo di una nuova struttura sub-ellittica di grandi dimensioni edificata a breve distanza dalla cortina muraria nord-orientale del nuraghe.

“La prima parte degli scavi durerà circa due mesi”, ha detto il sindaco Salvatore Pes, “ma grazie a un finanziamento da 190mila euro arrivato dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, che si aggiunge ai 100mila precedentemente stanziati, faremo il possibile per dare continuità agli interventi, prolungando le indagini per altri quattro mesi. In totale quindi gli scavi dovrebbero andare avanti per sei mesi”.

In questa fase i lavori proseguiranno anche in coincidenza di un’adiacente area all’aperto in cui sono state individuate tracce di attività pirotecnologiche, ricollegabili a metallurgia del bronzo. Si tratta di una documentazione di grande rilievo considerata la scarsità di tracce analoghe in altri contesti sardi nuragici.