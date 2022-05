Terralba

La disponibilità manifestata dal sindaco Pili

L’agenda si riempie di nuovo e a Terralba ripartono gli venti programmati in luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, quelli che l’emergenza coronavirus avevano bloccato per quasi due anni. Nelle ultime settimane varie iniziative, nelle prossime altrettante.

“In questo periodo, quando sembra che la pandemia stia dando una tregua (ma non bisogna abbassare la guardia) riprende anche a Terralba lo svolgersi di eventi di varia natura, momenti importanti di divulgazione e socializzazione, in un’ottica di auspicata ripresa e di ritorno alla normalità”, conferma il sindaco di Terralba Sandro Pili. “Sono numerosi gli eventi in corso di realizzazione e in programmazione: culturali, sportivi e di spettacolo”.

“Tutto ciò grazie alle associazioni, comitati e gruppi di volontari, che con grande impegno, disponibilità e dinamismo si stanno adoperando per organizzare le manifestazioni”, spiega ancora il sindaco di Terralba.

“L’amministrazione comunale”, prosegue il sindaco Pili, “conferma la propria totale disponibilità e supporto a tutti nel patrocinare gli eventi e dare la massima collaborazione possibile per la buona riuscita delle manifestazioni. Assoluta priorità rivestono gli eventi organizzati e proposti dalle scuole, soprattutto in questo periodo a conclusione dell’anno scolastico. Nell’ambito di tale collaborazione e supporto viene ricompresa la disponibilità all’utilizzo dei locali comunali, compreso il teatro, già utilizzato frequentemente in questi giorni da parte di chi ne ha fatto richiesta, e che quindi – come sempre – è nella disponibilità della collettività (come tutti i locali e spazi pubblici) previa richiesta al Comune da parte di chi ne ha interesse e verifica della loro disponibilità nella data e orario richiesti”.

Mercoledì, 18 maggio 2022

