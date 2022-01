Oristano

Anche questa mattina tante persone in fila, a piedi e al drive-in



Partenza d’anno difficile nel punto tamponi allestito nel parcheggio dell’ospedale San Martino di Oristano, anche questa mattina in sovraccarico.

Disagi e momenti di tensione tra gli utenti in fila diverse ore per poter eseguire il test di verifica della presenza del Coronavirus: in due occasioni è intervenuta una pattuglia della squadra volante della polizia.

Distinti i percorsi da seguire per chi deve sottoporsi al tampone molecolare: numerose persone hanno fatto la fila a piedi e atteso nella strada in terra battuta che costeggia la recinzione dell’ospedale. Per loro l’ingresso ai gazebo avviene dal lato sinistro (con spalle all’ingresso del San Martino).

I bambini attendono alla destra dei gazebo e così pure le auto per l’effettuazione del tampone in modalità drive-in. Questa mattina le auto in fila erano molto numerose.

L’aumento degli utenti che – da tutta la provincia – si riversano nel punto tamponi del San Martino suggerirebbe la creazione di altre postazioni dove poter effettuare il test, sia nel capoluogo che nei maggiori centri dell’Oristanese. Ovviamente bisognerebbe risolvere il problema del personale.

Da segnalare la quasi impraticabilità del parcheggio nei pressi dell’ospedale, invaso dal fango.