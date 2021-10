Oristano

Si torna in pista a Marrubiu, più incerta la situazione a Oristano

Può ripartire il mondo della notte anche nell’oristanese, dopo oltre un anno e mezzo di stop a causa della pandemia di coronavirus. Una riapertura a metà, sia perché al chiuso la capienza dei locali è al 50%, sia perché delle due uniche discoteche invernali in provincia (quelle con la cosiddetta licenza C) solo il Why Not Disco di Marrubiu è pronto a riaprire la pista. Più incerta la situazione del Lux di Oristano.

“Abbiamo aspettato di avere la certezza di poterlo fare e sabato prossimo ripartiamo”, spiega Franco Basciu, uno dei titolari della discoteca di Marrubiu. La riapertura avverrà dopo 26 mesi di stop.

“Praticamente dal 2019, abbiamo fatto il collaudo e poi ci hanno chiuso”, ricorda Basciu, che spiega come la capienza del locale sarà ridotta a 500 persone.

Nessun problema di adeguamento, invece, per quanto riguarda l’impianto di aerazione che – secondo le norme – deve essere senza ricircolo dell’aria: “Abbiamo impianti esterni”, spiega Basciu, “che aspirano l’aria da fuori e mandano dentro e viceversa”.

“Speriamo non ci riblocchino”, conclude Basciu.

Quanto al LuxClub Oristano l’unica cosa certa, al momento, è che la discoteca di via Ghilarza non riaprirà con l’ultima gestione: “Abbiamo fatto l’ultima serata il 15 febbraio del 2020 e la successiva sarebbe stata il 9 marzo, ma abbiamo dovuto annullare tutto”, ricorda Vincenzo Carrus, la cui gestione è cominciata ufficialmente a ottobre del 2018.

“Ho dovuto interrompere gli affitti per una struttura che non utilizzavo”, spiega ancora, ricordando lo stop di quasi due anni. “Lo Stato non ci ha aiutato”, denuncia. “Per un anno e mezzo siamo stati dimenticati. Un locale come il Lux potrebbe fatturare di lordo nell’ordine dei trecentomila euro – quattrocentomila euro l’anno, mentre ci hanno riconosciuto solo una piccola percentuale di fatturato computato al mensile”.

“Ci hanno praticamente riconosciuto l’utile che facevamo in due serate per tutti e due gli anni. Una ecatombe. Chi ha il locale di proprietà è riuscito a tamponare, ma chi era in affitto non è riuscito a pagare i canoni”, continua Carrus che contesta la logica secondo cui le discoteche sono state considerate potenzialmente pericolose: “Quanta gente c’era quest’estate nelle località turistiche? Non passavi in strada. Abbiamo tenuto chiuse le discoteche e nelle strade c’erano 100 piste da ballo”.

Carrus conclude evidenziando come una discoteca di medie dimensioni come il LuxClub di Oristano possa avere una ventina di dipendenti. A questi si aggiungono i fornitori per il bar, ma anche i grafici, le tipografie, la pubblicità, la Siae, il personale delle pulizie: per un territorio come quello della provincia di Oristano, la chiusura di una discoteca è come se si aprisse la crisi in una media azienda.

Lunedì, 18 ottobre 2021