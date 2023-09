Riparte l’anno scolastico ma l’Arst è in ritardo: bus pieni e studenti a terra

Oristano

Stamattina primi disagi nella Bassa Valle del Tirso: “Ancora non è stato attivato il servizio”

È suonata la campanella per gli istituti scolastici oristanesi, la maggior parte degli studenti è già in aula. Unica ritardataria: l’Azienda Regionale Sarda Trasporti. Lo denuncia un pendolare di un paese della Bassa Valle del Tirso, che questa mattina ha viaggiato su un mezzo stracarico, mentre altri passeggeri sono rimasti a terra.

La linea in questione è la 537 che parte da Tonara alle 5.55, e fa tappa a Sorgono, Atzara, Samugheo, Allai, Fordongianus, Villanova Truschedu, Ollastra e Simaxis, prima di arrivare a Oristano alle 8.05 circa.

“Stamattina l’autobus delle 7.43 per Oristano è arrivato a Ollastra affollatissimo”, racconta il passeggero. “L’autista, per motivi di sicurezza, ha dovuto lasciare a piedi diverse persone a Fordongianus, Villanova Truschedu e Ollastra, poiché anche nei corridoi stazionavano dei passeggeri in piedi”.

“Arrivato a Samugheo, il conducente, vista la situazione, ha contattato il deposito di Oristano e ha richiesto un autobus aggiuntivo”, prosegue il testimone. “Tuttavia il pullman in questione era ancora in viaggio da Oristano alle 7,55 e dovendo andare a recuperare i passeggeri negli altri paesi, sarebbe arrivato a Oristano quasi alle 9, facendo fare tardi agli studenti, che nel frattempo hanno contattato i propri genitori per farsi accompagnare in macchina”.

“È una situazione che si ripete ogni anno”, continua il pendolare, “l’Arst predispone gli autobus per il trasporto studenti solamente a partire dalla data ufficiale di inizio delle scuole stabilita dalla Regione, che quest’anno è stata fissata per il 14 settembre, nonostante le lezioni di alcuni istituti inizino nei giorni precedenti. Il risultato? Autobus affollati, ragazzi e lavoratori lasciati a terra e ritardi in classe e a lavoro”.

