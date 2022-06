Oristano

Fermo delle merci da e per la Sardegna a partire dal 27 giugno prossimo. Lo ha annunciato in serata l’Asr Autotrasporatori sardi.

Riparte dunque la grande protesta che già nei mesi scorsi aveva paralizzato mezza isola e creato tantissimi problemi.

L’agitazione segue le nuove e ultime lamentazioni della categoria: il carburante è di nuovo alle stelle e le promesse del governo sono rimate tali, non si sono concretizzate in interventi reali.

L’Asr Autotrasporatori sardi, quindi, è decisa a far ripartire la protesta e a coinvolgere tutte le categorie interessate.

I timori sono tanti. In Sardegna, infatti, è cominciata la stagione turistica, con tutto ciò che questo comporta.

“Andremo per firmare tutte le carte che confermeranno il nostro sciopero e la nostra protesta a partire dall’ultimo lunedì di giugno”, si legge nella nota dell’Associazione. “Bloccheremo la Sardegna, nei porti e stavolta anche negli aeroporti e in tutti gli scali industriali, perché vogliamo creare disagi. In questa situazione non riusciamo più a lavorare, siamo obbligati a bloccare l’Isola. Ci saranno anche i turisti, se il Governo non ci ascolta ora non lo farà mai più. E protesteremo senza nessun limite, a oltranza”.

La clamorosa decisione è arrivata dopo un vertice degli autotrasportatori sardi, dell’Asr, che conta oltre 200 iscritti e che si sono riuniti in assemblea.

Nel mese di marzo gli autotrasportatori sardi si erano fermati per una settimana creando enormi disagi nel trasporti di merci e prodotti alimentari.