Cabras

L’Associazione ex esposti critica il riconoscimento delle Cinque Vele

Dalle Cinque Vele assegnate per il secondo anno di fila Cabras e al suo litorale, alla bandiera nera per la presenza di amianto. L’Associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna denuncia ancora una volta la presenza della fibra killer a Funtana Meiga e a San Giovanni di Sinis e critica aspramente la scelta da parte di Legambiente e Touring Club Italiano di premiare la penisola del Sinis per la qualità ambientale. Un attacco che però non è andato giù al sindaco Andrea Abis. Il primo cittadino di Cabras ha ribadito di non amare il conflitto e la polemica costante, sottolineando che quando sono stati ritrovati micro-frammenti di amianto, il Comune ha sempre provveduto a farli rimuovere in sicurezza.

A segnalare alle autorità competenti la presenza di amianto a Funtana Meiga era stata 12 anni fa proprio l’associazione presieduta da Giampaolo Lilliu. E per questa ragione, sei anni dopo, proprio l’Associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna aveva assegnato la bandiera nera, la prima in assoluto, a Funtana Meiga. L’idea della bandiera nera era nata per denunciare la presenza di spiagge e siti inquinati dall’amianto.

“Ancora una volta”, si legge in una nota diffusa dall’Associazione ex esposti e firmata da Lilliu, “contestiamo le modalità di premiazione adottate da varie associazioni ambientaliste. Non esaminano o non conoscono le criticità del territorio premiato, come il caso delle Cinque Vele a Cabras. Sembrerebbe che l’istruttoria dei parametri e le modalità di assegnazione vengano fatte a tavolino”.