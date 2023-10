Riparte dalla Sardegna con un reperto di epoca romana in valigia: denunciato

Cronache Sorpreso durante i controlli in aeroporto dai finanzieri e gli addetti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli

Stava ripartendo dopo le vacanze in Sardegna con un manufatto cilindrico in terracotta, probabilmente di epoca romana, nascosto nel proprio bagaglio. Un cittadino svedese (originario della Lituania) diretto in Olanda è stato denunciato dopo essere stato fermato all’aeroporto di Olbia dai finanzieri, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il manufatto, secondo quanto accertato, è stato rinvenuto in mare dal turista, nelle acque dell’isola di La Maddalena.

Il reperto archeologico è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

L’operazione rientra tra quelle svolte dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Sassari e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) nel corso della stagione estiva e intensificate nei porti e aeroporti della provincia finalizzata ad impedire l’illecita esportazione di sabbia e ciottoli dagli arenili, ma anche di beni di interesse archeologico.

