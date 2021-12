Sorradile

Decisione dell’Arcidiocesi di Oristano in base alle nuove norme contro il Covid-19

Le nuove norme contro la diffusione del Covid-19 fermano anche il cammino attorno al lago Omodeo che era stato previsto per domenica 2 gennaio dalle 14 alle 17.

Lo ha annunciato don Ignazio Serra, responsabile per la Pastorale del turismo per l’Arcidiocesi di Oristano, spiegando che si è tenuto conto delle misure adottate dal Governo con l’ultimo decreto legge.

“L’iniziativa sarà rimandata a tempi migliori”, ha detto don Serra. “Ci dispiace per il disagio, ma è per il bene di tutti”.

Il programma prevedeva un itinerario da Bidonì a Sorradile, per visitare le chiese campestri di San Basilio e Santa Maria di Ossolo, prima di arrivare di nuovo a Bidonì, dinanzi al presepe.

“La Diocesi arborense non è solo mare” aveva detto don Ignazio Serra a fine ottobre, nell’annunciare il programma di cammini lenti attorno al lago Omodeo. “È soprattutto collina, e pure montagna. In gran parte sconosciuta ai più per il suo variegato patrimonio naturalistico, i siti archeologici, il ricco patrimonio chiesastico e specialmente per le decine e decine di chiese campestri. Con la proposta ‘Around the Lake’ desideriamo incoraggiare l’esplorazione, con il cammino lento lungo gli antichi percorsi che i novenanti compivano per raggiungere le chiese campestri, lontane talvolta anche 7 km e più dal proprio paese”.

“Saranno occasioni preziose per la scoperta delle tradizioni, dei racconti legati ai siti da visitare, con soste per la preghiera e la riflessione sulla cura e la custodia della Casa comune, alla luce della Laudato Si’, in modo da nutrire gli occhi e il cuore ancora di stupore nell’ammirare siti intrisi di bellezza e fede popolare”.

Occasioni che senza dubbio si ripresenteranno nei prossimi mesi, non appena sarà passata l’ondata dei contagi.

Giovedì, 30 dicembre 2021