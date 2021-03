Rinviate le elezioni comunali anche in provincia di Oristano

Decisione della Regione a causa dell’emergenza coronavirus

Anche in provincia di Oristano saltano le elezioni previste in primavera. Come nel resto d’Italia, anche nell’isola si voterà dopo agosto, a causa del Covid, in particolare un periodo compreso fra i 15 settembre e il 15 ottobre prossimi.

Lo prevede un emendamento, annunciato il 9 marzo scorso dall’assessore agli Enti locali, Quirico Sanna, alla legge di riforma degli enti locali e approvato stasera dal Consiglio regionale.

Lo slittamento era stato sollecitato in una precedente seduta dell’Aula dal capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, anche se in quel momento la Sardegna era entrata da una settimana in zona bianca. (AGI)

Martedì, 30 marzo 2021

