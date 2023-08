Rinviata la seconda edizione di Capogiro, il tour in bici lungo le coste di San Vero Milis

San Vero Milis

Annullati anche gli altri eventi in programma

Salta l’appuntamento di sabato 26 agosto con la seconda edizione di Capogiro, la pedalata di gruppo goliardica promossa dai Capo Mannu Riders, lungo le coste della marina di San Vero Milis. Annullati anche gli altri eventi in programma.

L’evento si svolgerà il 9 settembre, con avvio delle iscrizioni dei partecipanti alle 15 sul lungomare di Mandriola. Alle 17 si partirà per il percorso da ben 24 chilometri che farà tappa alle torri Sa Salina, di Scab’e Sai, Capo Mannu e Sa Mora. Segue alle 20 un rinfresco per i partecipanti.

Annullati o rinviati a data da destinarsi gli altri appuntamenti in calendario, quali l’Avis Walk, la Graziellata e il Green Street Village.