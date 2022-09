Oristano

Ieri in città l’inviato del Papa, oggi la messa con l’Arcivescovo

Migliaia di fedeli hanno rinnovato il loro voto di fede alla Madonna del Rimedio come avviene da ben 70 anni. Ieri la cerimonia ufficiale alla presenza del Cardinale Mauro Gambetti, per ricordare quell’evento avvenuto nel 1952, ed oggi la festa dell’8 settembre dedicata a Nostra Signora del Rimedio.

Il cardinale, inviato ad Oristano da Papa Francesco che, tramite il Legato Pontificio, ha fatto arrivare la sua benedizione a tutto il popolo Arborense, ha presieduto la concelebrazione eucaristica insieme agli arcivescovi, ai vescovi isolani ed ai presbiteri delle Diocesi di Oristano e Ales.

“Alcanzadenos, Segnora, Remediu pro dogni male”. Con le parole del “gosos” il Cardinale Gambetti ha incoraggiato i presenti, che affollavano la piazza della Basilica, ad avere fede e fiducia in Maria, colei che porta a Gesù e può aiutare nelle difficoltà che ciascuno incontra nella vita perché non siano affrontate nella solitudine del corpo e del cuore.

Nell’omelia ha ricordato che la Madonna “è la vera arca dell’alleanza, posta nello spartiacque della storia per rendere corporalmente Dio prossimo all’uomo, nella sua umanità divina. E, anche oggi, Dio discende sull’altare nelle mani del sacerdote, per farsi ‘Pane sacramentato’ per noi. Dio si è fatto uomo, dicono i Padri, perché l’uomo potesse diventare Dio”.

“Egli prende dimora presso gli uomini, negli uomini che lo accolgono”, ha detto il cardinale Gambetti, “affinché tutta la terra di cui siamo impastati diventi cielo. Anche noi abbiamo il suo stesso desiderio, a volte sopito, a volte negato, talaltra espresso con forza, come si vede nei santi: desideriamo divenire cielo, il cielo trasparente di un amore che tutto rinnova, che rende fecondo ogni momento dell’esistenza, ogni silenzio e ogni parola, ogni gesto e ogni riposo, ogni pensiero e ogni sentimento perché tutto divenga sorgente di vita, vita piena e senza fine. Talora ci accade nella nostra esistenza quotidiana quando, in qualche episodio, in qualche incontro, in qualche parola ascoltata emerge più forte il divino, sperimentato ora come consolazione e dolcezza, ora come forza e immensità, ora come misteriosa profondità e incommensurabile umiltà, ora come luce dell’anima o intelligenza della realtà, ora come ragione di senso o compito di una vita, e così via. Ci rivolgiamo fiduciosi a te, nostra Signora del Rimedio, che cooperi con il Figlio tuo Gesù per riparare, restaurare, ‘rimediare’ l’immagine deturpata della nostra umanità e generare in noi l’umanità divina del Verbo. Nostra Signora del Rimedio, aiutaci ad abbassare le nostre difese, a fidarci totalmente di Dio e ad accogliere lo Spirito che desidera occupare pienamente la nostra vita per renderci padri e madri, figli e figlie, fratelli e sorelle di Gesù. Scorgo in te tre atteggiamenti, che possono educare la fede e vorrei fare miei. Alcanzàdenos, Segnora, Remediu alla paura, affinché ci fidiamo totalmente di Dio e lasciamo che l’amore occupi pienamente la nostra vita, per ripetere con te: “l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”.