Arborea

Comune e Legacoop Sardegna presenteranno idee e soluzioni

Avviare un percorso che promuova lo sviluppo di strategie e attività per la realizzazione di una o più comunità energetiche nel territorio di Arborea. È questo l’obiettivo dell’incontro organizzato per giovedì 24 marzo dall’amministrazione comunale in collaborazione con Legacoop Sardegna.

Appuntamento alle 11 nel salone dei Salesiani, nella parrocchia del Santissimo Redentore. Chiunque sia interessato può partecipare, con Green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Dopo i saluti del parroco don Silvio Foddis e della sindaca di Arborea Manuela Pintus, il presidente di Legacoop Sardegna, Claudio Atzori, parlerà di comunità energetiche e di energie rinnovabili.

Una comunità energetica è un insieme di soggetti pubblici e privati (enti locali, cittadini, imprese) che decidono di dotarsi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la finalità di condividerne consumo e scambio localmente, al fine di ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

La diffusione di comunità energetiche rinnovabili può fornire un importante contributo all’abbattimento dei costi energetici e alla transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi contenuti nell’Agenda Onu 2030, ben declinati nella strategia regionale di sviluppo sostenibile.

La promozione della partecipazione attiva di tutti i cittadini ai processi energetici può rendere le comunità finalmente protagoniste dell’utilizzo del territorio anche a fini energetici, con benefici che ricadono sull’intera collettività, attraverso una produzione e un utilizzo di energia maggiormente sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

L’attuale crisi energetica, il conflitto Russia–Ucraina e i cambiamenti climatici in atto rendono ancora più urgente trovare modelli alternativi a quelli che governano oggi il sistema energetico nazionale. Occorre investire in fonti di energia verde e diffusa e in questo le comunità energetiche possono essere determinanti.

Martedì, 22 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.