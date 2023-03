Rinchiuso in una busta di plastica e gettato via: salvato un cucciolo nelle campagne di Terralba

Terralba

Ora il cane cerca una casa e una famiglia

Non era mossa dal vento quella grossa busta di plastica abbandonata nelle campagne di Terralba, ma da un piccolo cagnetto tutto nero intrappolato al suo interno. Questa la triste scoperta di una residente durante una passeggiata pomeridiana: liberata la bestiola, sono stati subito allertati i volontari dell’ANTA, che ora se ne stanno occupando.

“È un maschietto e non una femminuccia come avevamo ipotizzato inizialmente”, ha spiegato Anna Rita Deiana, presidente dell’associazione ANTA di Terralba, che si sta occupando del trovatello. “È uno scricciolo di tre o quattro mesi di appena un chilo e mezzo. La sua eccessiva magrezza ci lascia supporre che fosse intrappolato dentro la busta già dal giorno prima. Busta che peraltro era ben avvolta su sé stessa, per fare in modo che il cane avesse maggiori difficoltà a liberarsi”.