Rincari a Ferragosto per cibo e benzina, allarme di Adiconsum - Notizie

Il conto per il pranzo di Ferragosto nell'Isola ma anche per gli spostamenti sarà salato.

Lo sostiene Adiconsum Sardegna che, sulla base degli ultimi dati sui prezzi diffusi dall'Istat, calcola le ripercussioni per le famiglie sarde.

"Rispetto allo scorso anno i prodotti alimentari costano in media in regione l'11,5% in più, mentre le bevande sono rincarate del 12,2% - spiega il presidente Giorgio Vargiu -.

Ipotizzando un pranzo di Ferragosto per 8 persone in casa, la maggiore spesa sarà di circa più 18, più 20 euro a famiglia rispetto a quanto speso nel 2022. Non andrà meglio a chi deciderà di trascorrere il 15 agosto al ristorante: i menu rincarano infatti in media del più 5,3%, con punte del +8,5% a Olbia".

Non solo cibo, secondo l'associazione i rincari si registreranno anche per le spese per il carburante.

"Sarà più costoso anche utilizzare l'automobile per gli spostamenti - avvisa Vargiu -. In base agli ultimi dati forniti dai distributori di carburanti al Mimit aggiornati alla data del 12 agosto, la benzina in modalità servito raggiunge il prezzo massimo di 2,369 euro al litro a Cagliari, 2,339 euro il gasolio. Prezzi altissimi anche a Olbia (2,349 euro la verde, 2,249 euro il diesel) e Arbus (2,222 euro a litro per la benzina, 2,122 euro a litro per il gasolio)".

Il presidente di Adiconsum Sardegna parla di "salasso" sia per le famiglie che per i turisti: "Opteranno verso mete più economiche - conclude Vargiu -. Una situazione aggravata dal fenomeno del caro-voli, con le tariffe aeree per la Sardegna che sono oramai del tutto fuori controllo".



Fonte: Ansa Sardegna