Rinasce l'hotel Scala di Ferro, primo 5 stelle a Cagliari - Sardegna

Cagliari, tra due anni, avrà il suo primo hotel 5 Stelle con 100 stanze affacciate tra viale Regina Margherita e via Torino, laddove negli anni '20 del Novecento dimorò lo scrittore inglese David Herbert Lawrence durante una vacanza in compagnia della moglie. Il progetto prevede anche la realizzazione del ristorante, una sala convegni e una piscina.

L'antico albergo Scala di Ferro, oggi di proprietà della famiglia Mambrini, è infatti oggetto di un importante lavoro di restauro conservativo esterno e interno a opera dello Studio di Architettura Vairano di Torino che presentò il progetto al Comune di Cagliari nel maggio 2021. La gestione della struttura entrerà nel circuito internazionale NH, gruppo che per la prima volta sbarca in Sardegna.

"L'intervento si sviluppa in due direzioni - spiega l'architetto Norberto Vairano -: da un lato la ricerca di un'attenta riproposizione delle linee architettoniche, degli apparati decorativi e delle atmosfere che erano propri della fase originale dell'edificio, quando la sua vocazione alberghiera, ristorativa e termale era all'apice; dall'altra desideriamo enfatizzare alcune specifiche funzionali adeguate alla tecnologia odierna, come la ricettività, il comfort, l'importanza dell'acqua e il mantenimento di un livello generale della qualità improntato ai massimi standard gestionali e performativi".

Ora, con un passaggio in giunta, è stata data attuazione alla convenzione stipulata tra il Comune e i committenti lo scorso giugno, per gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso della struttura (fino al 2006 sede della Prefettura), e in particolare per l'adeguamento e la gestione dei parcheggi e la cessione e valorizzazione dell'area archeologica destinata alle visite.

Nel dettaglio il parcheggio a uso pubblico si svilupperà su quattro livelli con 86 stalli per le auto e 20 per i ciclomotori e moto: ai residenti del quartiere Marina saranno riservati (con possibilità di abbonamento mensile o annuale) gli stalli accessibili da via Torino, mentre per i parcheggi da viale Regina Margherita dovrà essere prevista una tariffazione oraria che favorisca il fast parking (primi 60 minuti gratuiti) e preveda un'unica fascia tariffaria notturna.





