Un magnifico gol di Viola su punizione a pochi minuti dal novantesimo regala al Cagliari la prima vittoria ufficiale della stagione. Tre a due alla Unipol Domus il risultato finale per i rossoblù al termine di una gara che i visto i sardi soffrire contro il Perugia ben schierato dal mister Castori, specialista delle promozioni in A. Partiti benissimo grazie al gol di Altare su calcio d’angolo, i giocatori di Liverani hanno poi subito la pressione degli umbri che hanno pareggiato con l’ex Melchiorri e trovato addirittura il vantaggio nella ripresa col nuovo entrato Di Serio. Un penalty di Lapadula (atterrato Luvumbo) riporta il match in parità. Viola decide la sfida negli ultimi minuti su calcio piazzato. I rossoblù si qualificano ai sedicesimi della Coppa Italia e venerdì prossimo giocheranno la prima di campionato in trasferta contro il Como dell’ex Cerri e di Fabregas.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail