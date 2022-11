Cagliari

Sentenza della Corte dei conti

Un medico dovrà pagare all’azienda sanitaria di Oristano quasi 151 mila euro per danno erariale, più le spese processuali, per aver percepito illecitamente rimborsi di viaggio fra il 16 giugno 2006 e il 10 settembre 2019. Lo dispone una sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, presieduta da Donata Cabras.

Il dottor Antonio Ciccia, 64 anni, residente a Terralba, era stato citato in giudizio dalla procura regionale della Corte dei Conti nel febbraio scorso.

Incaricato dalla Assl di Oristano di garantire prestazioni specialistiche nei poliambulatori di Ales e Terralba, fra il 2006 e il 2019 aveva dichiarato di essere residente a Tresnuraghes, in modo da percepire dei rimborsi per le spese di viaggio. Dagli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Oristano era emerso che la residenza di Tresnuraghes era fittizia.

In sede penale nel novembre 2020 a Ciccia era stato sequestrato, a titolo cautelare, un importo di 150 mila 989 mila euro, pari all’ammontare dei rimborsi illecitamente percepiti.

Nel procedimento avviato dalla Corte dei Conti, il medico, rappresentato dall’avvocato Franco Pilia, ha contestato l’addebito di responsabilità ed eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno a beneficio della Assl di Oristano.

La difesa aveva anche chiesto alla Corte dei Conti di sospendere il giudizio, in attesa della definizione del precedimento penale, e contestato la ricostruzione della procura erariale, mettendone in dubbio l’attendibilità per carenza di prove. Il processo penale nei confronti di Ciccia è cominciato il 22 settembre scorso: nella prima udienza l’Ats-Azienda per la tutela della Salute in liquidazione si è costituita parte civile. (AGI)

Venerdì, 11 novembre 2022