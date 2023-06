Rimborsi per viaggi e missioni tra il 2005 e il 2010, cadono tutte le accuse contro Milia

Si chiude ancora prima dell’inizio del dibattimento il processo contro il sindaco di Quartu, Graziano Milia, per il caso di rimborsi per missioni e viaggi ottenuti quando era presidente della Provincia di Cagliari, tra il 2005 e il 2010. Tutte le contestazioni, visto il tanto tempo trascorso, sono state prescritte. Milia, per l’accusa, avrebbe dovuto vedersi pagare le spese dal Comitato delle Regioni e non dall’ente che, all’epoca, stava dirigendo. Resta in piedi la condanna della Corte dei Conti al pagamento di 122 mila euro da parte dello stesso primo cittadino quartese che, con i suoi avvocati, ha già impugnato la sentenza.