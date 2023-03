Rimborsi per il grande incendio nel Montiferru, ancora pochi giorni per le domande

Oristano

Una proroga concessa per gli indennizzi agli “hobbisti”

Mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per le domande di contributi destinati agli agricoltori non professionali, gli hobbisti, che avevano subito danni a coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, o a beni immobili e mobili, a causa degli incendi del luglio 2021. Dovranno essere presentate entro sabato 18 marzo, mentre i Comuni avranno tempo fino al 29 aprile per le istruttorie.

Lo segnala l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu (con delega alla Protezione civile), ricordando che la Giunta aveva concesso una proroga, con una delibera.

“Dopo i vasti incendi sviluppatisi nell’Oristanese dal 23 al 30 luglio 2021, la Regione aveva istituito un fondo di quasi 9 milioni di euro per fronteggiare i danni provocati, così da ripristinare le normali condizioni di vita dei cittadini e consentire la ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole. Era stata prevista anche la possibilità di riconoscere agli operatori agricoli cosiddetti ‘hobbisti’ un ristoro per i danni subiti dalle coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e dai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività. Alcuni Comuni, però, hanno reso note le esigenze degli interessati, chiedendo la concessione di una proroga dei termini per la presentazione delle domande”, ha detto Porcu. “Perciò, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno andare incontro alle esigenze pervenute dai territori colpiti dall’evento calamitoso, così da consentire il più ampio accesso ai contributi”.

“La Regione considera l’importanza che in Sardegna hanno i valori legati alle pratiche agricole, fortemente radicate in tutta l’isola anche per la sola personale sussistenza o come semplice passatempo”, ha aggiunto l’assessore.

Giovedì, 16 marzo 2023