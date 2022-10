Oristano

Le richieste del presidente provinciale di Copagri Mario Putzolu

Troppo poco tempo a disposizione delle aziende per le gestione delle pratiche di rimborso dei danni provocati dal grande rogo nel Montiferru, con la conseguenza che molte di loro rimangono tagliare fori dagli aiuti. E ancora produttori tagliati fuori, in favore di hobbisti.

È la denuncia mossa da Mario Putzolu, presidente provinciale di Copagri, che avanza la richiesta di “uno slittamento dei termini di presentazione delle domande, e, per il futuro, un maggior coinvolgimento dei Centri di Assistenza Agricoli in fase di istruttoria”.

“La Direzione Generale della Protezione Civile nazionale sta approntando un’Ordinanza rivolta alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati hobbisti per i danni occorsi alle coltivazioni – oliveti e vigneti – recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni mobili e mobili, continua Putzolu. “Premesso che Copagri Oristano, nel corso del dibattito consiliare che ha portato all’approvazione della L.R. n. 17 , aveva chiesto interventi specifici per il ripristino dei vigneti e oliveti danneggiati, non previsti dalla norma purtroppo e, con successo invece, che per gli altri interventi previsti venissero inseriti tra le categorie da ristorare anche coloro che, pur non professionalmente, conducevano oliveti, vigneti e altre colture arboree da frutto; si apprende ora, in termini positivi, che l’aiuto di ripristino delle colture arboree si proponga di farlo la Protezione Civile nazionale ma tagliando fuori i produttori professionali che hanno subito ingenti danni alle strutture fisse e alle attrezzature agricola di cui non c’è ancora traccia nei provvedimenti in corso”.

“La priorità non può che andare a loro che, dopo le facili promesse formulate nell’immediatezza degli eventi, attendono ormai da oltre 14 mesi un segnale tangibile”, conclude il presidente di Copagri. “La Regione faccia chiarezza sull’argomento e coordini gli interventi nazionali con quelli regionali.”

La delibera per il rimborso ai produttori dei danni provocati alle scorte era arrivata lo scorso mese. Dopo l’approvazione dell’articolo 1 della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021, per far fronte ai danni provocati dagli incendi estivi (in particolare quelli del Montiferru) e l’approvazione nel mese di dicembre da parte della Regione, delle delibere di attuazione per destinare ai Comuni le risorse atte al ripristino delle strutture ed infrastrutture e ai privati le somme necessarie al rimborso dei danni provocati alle abitazioni e altri beni immobili e mobili.

