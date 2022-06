Rigori decisivi, il Forum Traiani di Fordongianus è campione regionale CSI di calcio a 5

Fordongianus Prossima tappa a Roma per la fase interregionale, a luglio



La squadra del gruppo sportivo Forum Traiani è campione regionale di calcio a 5 nel campionato CSI. Una meritata vittoria per la squadra di Fordongianus, che domenica scorsa a Sassari ha eliminato in semifinale il Tempio (ai rigori, la partita era finita 4 a 4) e nel pomeriggio aveva vinto la finale contro il Santa Maria Coghinas. Di nuovo successo ai rigori, la divertente e combattuta partita si era conclusa con un 5 a 5.

Un grande risultato portato a casa dai ragazzi di Fordonagius che da tempo speravano nella vittoria, dopo essere stati superati in diverse stagioni in semifinale o in finale, senza riuscire ad aggiudicarsi il titolo.

La rosa di giocatori che ha contribuito all’importate risultato è formata da Andrea Pianu, Cristian Cutrufo, Matteo Loi, Burno Oppo, Daniel Fadda, Giulio Pischedda, Piero Sciolla, Pietro Mereu, Elio Frau, Daniele Mannoli e Paolo Schirru. In squdra ma assenti per diversi motivi alle finali anche Fabrizio Tatti, Marco Murgia e Francesco Frongia.

Ovviamente felici del successo raggiunto tutti i dirigenti del gruppo sportivo. “La soddisfazione è grande”, dice il presidente Pinuccio Meloni, “specialmente dopo i due anni di stop a causa della pandemia. Un plauso per il risultato raggiunto va a tutti i dirigenti ma ancora di più ai nostri ragazzi che hanno dato il massimo in campo, nonostante il caldo e gli avversari discretamente forti”.

E ora il Forum Traiani si prepara per la prossima tappa: a Roma dal 2 luglio si giocherà la fase interregionale. “Non sappiamo ancora chi saranno i nostri avversari”, conclude il presidente Meloni, “dovremmo contro il Lazio o il Molise. Ad ogni modo, noi ci stiamo preparando. Essendo l’unica squadra sarda della nostra categoria, cercheremo di rappresentare al meglio l’Isola”.

La formazione del Forum Traiani festeggia con la coppa. Foto di Pinuccio Oppo

Venerdì, 3 giugno 2022

