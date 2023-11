Riga con una chiave l’auto di una 30enne cagliaritana: bidello denunciato a Sestu.

Denunciato stamattina a Sestu per danneggiamento un bidello 61enne, incensurato, residente a San Sperate. Grazie all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dopo aver sentito diversi testimoni, i militari dell’Arma hanno identificato l’autore del danneggiamento avvenuto tre mesi fa in località su Moriscau, ai danni della Volkswagen Touran di una trentenne cagliaritana. Non si sa esattamente per quale motivo: forse per semplice, irragionevole diletto, con l’utilizzo di una chiave, l’uomo ha rigato in tutta la propria circonferenza la malcapitata autovettura. Sicuramente la vittima potrà chiedergli i danni.