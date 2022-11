Oristano

20 novembre, la Polizia stradale ricorda a tutti che basta un attimo per distruggere una vita

Fermiamoci a riflettere su quanto sia importante adottare condotte corrette sia alla guida di un veicolo sia come pedoni. È un invito che anche la Polizia stradale di Oristano rilancia in vista della “Giornata nazionale in ricordo della vittime della strada”, che sarà celebrata domenica 20 novembre.

Una nota diffusa dalla Questura ricorda che tra i comportamenti sbagliati che si commettono durante la guida di un veicolo ci sono la distrazione, l’elevata velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, l’uso di sostanze alcoliche e/o sostanze stupefacenti. Per il pedone spesso basta semplicemente essere di fretta.

Per la commemorazione del 20 novembre, la Polizia stradale condivide un messaggio importante, che vale per tutti: “sulla strada non si scherza”. Purtroppo è questione di un attimo: rispondere al cellulare mentre si è alla guida o attraversare con gli occhi sullo schermo significa distogliere lo sguardo dalla strada per alcuni secondi, che possono diventare fatali.

Un esempio? Il conducente di un veicolo che viaggia ad una velocità di 50 km/h in soli 2 secondi percorre circa 30 metri. Se in quei pochissimi secondi guarda il cellulare anziché la strada, è come se stesse guidando bendato.

In Italia, come in altri Paesi europei, la sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi da affrontare, soprattutto se si pensa all’obiettivo che si intende raggiungere entro il 2030, ossia ridurre drasticamente il numero delle vittime, puntando ad azzerarlo nel 2050.

Secondo i dati ISTAT, nel 2021 in Italia si sono verificati 151.875 incidenti, nei quali 2.875 persone hanno perso la vita e altre 204.728 sono rimaste ferite. Facendo un confronto con il 2001, i dati sono incoraggianti: vent’anni prima c’erano stati 263.100 incidenti, con 7.096 vittime e 373.286 feriti.

Nonostante l’aumento notevole del volume di traffico sulle strade italiane, gli incidenti e soprattutto i morti si sono quasi dimezzati (quasi il 58% in meno di incidenti ed il 40% di morti in meno).

L’Italia negli ultimi anni ha iniziato un percorso importante per fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità, attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative di educazione alla legalità, dove sempre più spesso vengono coinvolti i giovani.

Quest’anno il Compartimento di Polizia stradale della Sardegna, con la collaborazione delle Sezioni presenti sul territorio, ha organizzato degli incontri dedicati soprattutto ai giovani studenti sul tema della sicurezza stradale e nei quali ricordare tutte le vittime di incidenti.

Domenica 20 novembre sarano ricordati anche gli appartenenti alle Forze di Polizia che ogni giorno sono presenti sulle strade e che, nell’adempimento del proprio dovere, spesso pagano il tributo più alto, con la loro vita.

Venerdì 18 novembre 2022