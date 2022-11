Discariche da Mulinu Becciu a San Michele. Cumuli di rifiuti che inquinano i marciapiedi della città. Le immagini sono state scattate oggi in piazza Medaglia Miracolosa, piazza delle Muse, via Bosco Cappuccio e via Piero della Francesca.

“Mille e 200 giorni di aliga. Son passati 1200 giorni da quando si sono insediati il sindaco Truzzu e la sua Giunta”, attacca Valerio Piga, Difensori della natura, “e nonostante gli annunci e promesse per una “Cagliari pulita” “lotta agli evasori ed incivili” ed una “tari più bassa”, nulla di tutto ciò è accaduto. Con pazienza son da tre anni che denuncio l’abbandono di rifiuti e nei punti più critici la situazione non è per nulla migliorata e la tari è aumentata. A chi darà la colpa il Sindaco e l’assessore competente? Ormai i bonus son terminati”

L’amministrazione da tempo manda avanti sopralluoghi, gli accertamenti e i monitoraggi da parte della polizia municipale che vengono effettuati costantemente e più volte nell’arco delle settimane. Assieme a interventi (costosissimi) di pulizia e bonifica predisposti dal servizio Igiene del Suolo. L’amministrazione spiega che “attraverso azioni congiunte, anche con l’ausilio di telecamere e di privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare comportamenti maleducazione e inciviltà, il numero dei responsabili degli abbandoni individuati è sempre più rilevante”.

Ma i cumuli di spazzatura svettano ancora sui marciapiedi della città.

