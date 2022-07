Rifiuti: Quartu, 900 conferimenti a centro mobile Flumini - Sardegna

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 19 LUG - Quasi 900 conferimenti, con una media giornaliera di 30, e il coinvolgimento di 587 utenze. Sono i primi numeri, a un mese dal via, del Centro Ambientale Mobile (CAM) aperto in via Mar Mediterraneo, angolo via Sorrento, a Flumini di Quartu.

Il materiale raccolto riguarda soprattutto gli sfalci provenienti dai giardini. Poi gli imballaggi di plastica, carta e cartone e materiali misti (vetro, latta, lattina). "Un servizio nato per facilitare i conferimenti in periodo estivo nelle zone ad alta densità turistica - afferma il vicesindaco di Quartu Sant'Elena e assessore all'ambiente Tore Sanna - ci fa piacere verificare l'effettivo gradimento e l'utilità riscontrata. Ricordiamo che il servizio è a disposizione fino al 30 settembre e possono accedervi tutte le utenze in regola con il versamento della TARI attraverso la tessera EcoQuartu2, che rende l'utente immediatamente identificabile dal sistema".

Il Cam è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

Disponibile all'interno dell'area di servizio un infopoint per supportare l'utenza con informazioni sulle modalità di conferimento. (ANSA).



